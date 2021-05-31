NBA'de Phoenix Suns, seride durumu 2-2'ye getirdi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bacak kaslarında gerilme tespit edilen Davis'in sonraki mücadelede görev alıp almayacağı, maç günü yapılacak testler sonrası belli olacak.

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