NBA'de play-off bileti alan son takım Portland oldu!

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Trail Blazers, 9. sırada bitiren Grizzlies'i 126-122 mağlup ederek play-off ilk turunda konferans lideri Los Angeles Lakers ile eşleşti.

Normal sezonu 8. sırada tamamlayan Trail Blazers, 9. sırada bitiren Grizzlies'i 126-122 mağlup ederek play-off ilk turunda konferans lideri Los Angeles Lakers ile eşleşti. Trail Blazers'ta Damian Lillard 31 sayı, 10 asist, Jusuf Nurkic de 22 sayı, 21 ribaunt, 6 asistle "double double"a imza attı. C.J. McCollum 29 ve Carmelo Anthony 21 sayı kaydetti. Grizzlies'in çaylak oyuncusu Ja Morant, 35 sayı ve 8 asistle sahanın en skoreri oldu. Jonas Valanciunas'ın 22 sayı, 17 ribaunt, 6 asist, Brandon Clarke ve Dillon Brooks'un 20'şer sayılık performansı ise galibiyete yetmedi.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 11:37

Son Dakika

Acun'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Veda değil, yeni bir başlangıç

Dengesini kaybederek 13'üncü kattan düşen talihsiz genç, hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın anlaştığı Bernard Mensah, bu akşam İstanbul'a geliyor

İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu

Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü

Otel odasında ölü bulunan genç kadının yanı başında bulunan "siyanür" yazılı kutu, ekipleri harekete geçirdi

Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Kılıçdaroğlu'ndan Joe Biden'ın Erdoğan'la ilgili sözlerine tepki: Hiçbir emperyal gücün gölgesini dahi kabul etmiyoruz

Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere! Kalinic için Roma ile masaya oturuldu

Beşiktaş, Badou Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City'ye teklif yaptı

Manisa'da 65 yaş ve üstü için yeni kısıtlamalar getirildi

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti

Manchester City, Lionel Messi transferi için tüm şartları zorlayacak

Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı

Uyuşturucu bağımlısı, iki kızı ve annesinin içinde olduğu evi yaktı