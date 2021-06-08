NBA'de rakibini 39 sayı farkla mağlup eden Brooklyn Nets, seride 2-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Milwaukee Bucks'ı 125-86 yenen Brooklyn Nets, konferans yarı final serisinde 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ikinci maçında Barclays Center'da Milwaukee Bucks'ı ağırlayan Nets, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 39 sayı farkla kazandı.

Seride 2-0 öne geçerek avantajı yakalayan Nets'te ilk maçta sakatlanan all-star James Harden forma giyemedi. Kevin Durant 32 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kyrie Irving 22 sayı, 6 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 13 sayı ve 6 ribaunt, Joe Harris 13 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Bucks'ta all star Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 11 ribaunt ve 4 asist, Khris Middleton 17 sayı ve 5 ribaunt, Jrue Holiday ise 13 sayı üretti.

Batı Konferansı yarı finalinde ilk maçı Suns kazandı

Batı Konferansı yarı final serisi ilk maçında ise Phoenix Suns, özellikle son periyottaki etkili performansıyla konuk ettiği Denver Nuggets'ı 122-105 yendi.

Seride 1-0 öne geçen Suns'ta Mikal Bridges 23 sayı, 5'er asist ve ribaunt, Chris Paul 21 sayı, 11 asist ve 6 ribaunt, Devin Booker 21 sayı, 8 asist ve 4 ribaunt, Deandre Ayton 20 sayı ve 10 ribaunt, Jae Crowder 14 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic 22 sayı ve 9 ribaunt, Aaron Gordon 18 sayı, Michael Porter 15 sayı ve 7 ribaunt, Facundo Campazzo 14 sayı ve 6 asist, JaMychal Green ise 10 sayı ve 11 ribaunt ile mücadele etti.