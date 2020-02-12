NBA'de Rockets, Harden'ın 42 sayı attığı maçta Celtics'i yendi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Rockets, Harden'ın 42 sayı attığı maçta Celtics'i yendi - Son Dakika Spor

NBA'de Rockets, Harden'ın 42 sayı attığı maçta Celtics'i yendi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, James Harden'ın yıldızlaştığı maçta Boston Celtics'i evinde 116-105 yendi.

NBA'de Rockets, Harden'ın 42 sayı attığı maçta Celtics'i yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, James Harden'ın yıldızlaştığı maçta Boston Celtics'i evinde 116-105 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Rockets'ın all-star basketbolcusu Harden, Celtics'i 116-105 yendikleri karşılaşmada 42 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performans sergileyerek galibiyette başrol oynadı.

Bu sezon 54. maçında 34. galibiyetini alan Batı Konferansı 5'incisi Rockets'ta Russell Westbrook 36, Danuel House Jr 17, Robert Covington 12 sayı üretti.

Yedi maç sonra kaybeden Doğu Konferansı 3'üncüsü Celtics'te Gordon Hayward'ın 20, Jaylen Brown'ın 19 sayısı sezonun 16. yenilgisini önleyemedi.

Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında Los Angeles Clippers'ı 110-103 mağlup ettiği mücadelede 23 dakika 24 saniye süre aldı. Sayı bulamayan milli basketbolcu, 1 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- Los Angeles Clippers: 110-103

Washington Wizards- Chicago Bulls: 126-114

New Orleans Pelicans- Portland Trail Blazers: 138-117

Oklahoma City Thunder- San Antonio Spurs: 106-114

Houston Rockets-Boston Celtics: 116-105

Houston Rockets, Boston Celtics, James Harden, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sami Çölgeçen: Arda Turan'ın dönmesini istemeyenler, gençliklerinde hiç hata yapmadılar mı?
Narkozdan uyanan Trabzonlunun sesi hastaneyi inletti: Ali Koç buraya gelecek Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Lucescu: Beşiktaş'la görüşüp, nihai kararımı vereceğim

Son Dakika Haberleri
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi
15:08 10 Burda AVM'de Şubat sahnesi eğlence dolu
14:43 Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı söylenen Hadise, haberlere sessiz kalıp Reynmen'in şarkısını söyledi
16:01 Volkan Konak'ın vasiyetini anlattı: Beni yakıp küllerimi Karadeniz'in üzerinden savurun

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 17:05:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Rockets, Harden'ın 42 sayı attığı maçta Celtics'i yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]