NBA'de Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi - Son Dakika

NBA'de Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi

02.02.2021 10:59
NBA'de Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 136-106 mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Oklahoma City Thunder'ı 136-106 mağlup etti.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı ekiplerinden Houston Rockets, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 30 sayı farkla yenerek üst üste 6. galibiyetini elde etti.

Rockets, ilk çeyrekte 11 üç sayı isabeti bularak NBA'de bir çeyrekte en fazla üç sayı kaydeden takım oldu. Rockets'ta Eric Gordon kenardan gelerek attığı 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Christian Wood ve John Wall galibiyete 18'er sayılık katkı sağladı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 19, Darius Bazley ve Hamidou Diallo'nun 15'er sayıları galibiyet için yeterli olmadı.

Suns, bitime 1,5 saniye kala kazandı

Phoenix Suns, Devin Booker'ın bitime 1,5 saniye kala attığı üçlükle deplasmanda Dallas Mavericks'i 109-108 yendi.

Sezonun 11. galibiyetini alan Suns'ta Chris Paul 34 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle yıldızlaşırken, Devin Booker 24, Frank Kaminsky 11 sayıyla oynadı.

Mavericks'ta Luka Doncic'in 25 sayı, 8 asist ve Josh Richardson'ın 24 sayı, 5 ribauntluk performansları yenilgiyi önleyemedi.

Cedi Osman'dan galibiyete 10 sayılık katkı

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 10 sayı, 7 ribauntla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, sahasında Minnesota Timberwolves'ı 100-98 mağlup etti.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 23 sayı, 18 ribauntla "double double" yaparken, Collin Sexton 26 sayıyla takımının 10. galibiyetine katkı sağladı.

Konuk ekip Timberwolves'ta D'Angelo Russell 18 sayı, 4 asist, Anthony Edwards ise 13 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Miami Heat-Charlotte Hornets: 121-129

Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 99-107

Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 100-98

Milwaukee Bucks-Portland Trail Blazers: 134-106

Oklahoma City Thunder-Houston Rockets: 106-136

Chicago Bulls-New York Knicks: 110-102

New Orleans Pelicans-Sacramento Kings: 109-118

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 102-133

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 108-109

Amerikan Basketbol Ligi, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Eric Gordon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Rockets, üç sayı rekoru kırdığı maçta Thunder'ı farklı yendi - Son Dakika Spor


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