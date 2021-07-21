NBA'de şampiyon Bucks

NBA'de 2020-21 sezonu final serisi 6'ncı maçında Milwaukee Buck, Phoenix Suns 'u 105-98 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve şampiyon oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, 2-0 geriye düştüğü serinin 6'ncı maçında Phoenix Suns'u 105-98 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Phoenix karşısında 50 sayı, 14 ribaund ve 5 blok ile takımının galibiyetinde başrol oynayan Giannis Antetokounmpo , final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) oldu. Phoenix Suns'da ise Chris Paul 'un 26, Devin Booker'ın 19 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi. Bucks, bu sonuçla ilk şampiyonluğunu aldığı 1971 yılının ardından tam 50 yıl sonra mutlu sona ulaştı.GIANNIS ANTETOKOUNMPO: ZOR OLAN BURADA KAZANMAKTI VE BAŞARDIK

Final serisinin en değerli oyuncusu olan Giannis Antetokounmpo, şampiyonluk sonrasında duygularını paylaştı. Şehrin kendisine çok güvendiğini belirten Antetokounmpo, "Kazanmayı çok istedim. Bitirilmesi gereken bir iş vardı. Ben de bitirmek istedim. Burası benim şehrim, bana güveniyorlar, inanıyorlar. Şehir hep bizim yanımızda oldu. Süper bir takıma gidip, üzerime düşeni yapıp şampiyon olabilirdim. Zor olan burada kazanmaktı ve bunu da başardık" ifadelerini kullandı.

- İstanbul