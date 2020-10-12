NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2019-2020 sezonu final serisinin 6'ncı maçında Los Angeles Lakers, Miami Heat'i 106-93 yenip durumu 4-2'ye getirerek şampiyonluğa ulaştı. Son şampiyonluğunu 2010'da kazanan Lakers, bu şampiyonlukla toplam 17'nci kez kupanın sahibi oldu.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle maçı triple-double ile tamamlarken, finallerin de MVP'si seçildi. LeBron James ayrıca, kariyerindeki dördüncü şampiyonluk yüzüğünü kazanırken, 3 farklı takım ( Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Lakers) ile NBA Finaller MVP'si ödülünü kazanan ilk ve tek oyuncu oldu.