Son Dakika Haberleri: NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi başlıyor
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NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi başlıyor

1 saat önce

Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanacak Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi, yarın TSİ 04.00'de başlıyor.

NBA'de şampiyonu belirleyecek final serisi başlıyor, System.String[]
Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanacak Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi, yarın TSİ 04.00'de başlıyor.
Tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors ile son 4 yılda 3 şampiyonluk elde eden Warriors, ilki 1947 yılında yapılan NBA final serisinin 72. şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Dört galibiyete ulaşan ekibin şampiyonluğunu ilan edeceği final serisinde Toronto Raptors, ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.
Warriors tarihinde 6 kez (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018) şampiyonluğa ulaşırken, Raptors'un şampiyonluğu bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:27 Kaynak: AA
Toronto Raptors, Spor
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