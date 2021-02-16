NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Son Dakika

NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

16.02.2021 19:43
NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan San Antonio Spurs'ün 3 maçı ertelendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 4 oyuncusu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan San Antonio Spurs'ün 3 maçı ertelendi.

NBA'den yapılan açıklamada, Spurs'ün 4 oyuncusunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Söz konusu Kovid-19 vakaları sebebiyle Spurs'ün deplasmanda oynayacağı Cleveland Cavaliers, New York Knicks ve Indiana Pacers maçlarının ertelendiği ifade edildi.

Daha önce Spurs'ün Detroit Pistons ile yapması gereken karşılaşma da Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Spurs ile karşılaşan Charlotte Hornets'in Chicago Bulls ve Denver Nuggets ile yapması planlanan maçların da Kovid-19 teması yüzünden ileri bir tarihte oynanacağı açıklandı.

Amerikan Basketbol Ligi, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, New York Knicks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de San Antonio Spurs'ün 3 maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor


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