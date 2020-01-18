NBA'de Sixers sahasında kazanmaya devam ediyor! NBA'de günün sonuçları ve özeti - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Sixers sahasında kazanmaya devam ediyor! NBA'de günün sonuçları ve özeti - Son Dakika Spor

NBA'de Sixers sahasında kazanmaya devam ediyor! NBA'de günün sonuçları ve özeti

6 saat önce

NBA'e 7 maçla devam edildi.

NBA'de Sixers sahasında kazanmaya devam ediyor! NBA'de günün sonuçları ve özeti, System.String[]

NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin çekişmeli geçen mücadelesinin ardından konuk ettiği Chicago Bulls'u 11 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 27. galibiyetini elde etti.


Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız basketbolcu Joel Embiid'in yokluğunda Sixers'ta oyuna sonradan girerek 26 dakika 45 saniye süre alan Furkan Korkmaz 24 sayı, 4 ribaunt ve 1 blokla galibiyette başrolü oynadı. Milli oyuncu, maçın en skorer ismi olmasının yanı sıra kariyerinin sayı rekorunu da kırdı. Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaunt, Al Horford ise 20 sayı, 5 ribauntla galibiyete destek verdi.


Sezonun 28. mağlubiyetini alan Bulls'ta 23 sayı üreten Zach LaVine, takımının en skorer oyuncusu oldu.


Milli oyuncu Cedi Osman ise takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Memphis Grizzlies'e 113-109 mağlup olduğu karşılaşmada 4'er sayı ve ribauntla oynadı.


- Doncic'ten üçlük rekoru


Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Dallas Mavericks, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı 120-112 yenerek peş peşe 4. galibiyetini elde etti.


Sezonun 27. galibiyetine ulaşan Mavericks'te Luka Doncic, 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performansıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. 20 yaşındaki Sloven oyun kurucu, mücadelede 8 kez 3 sayı çizgisinin ardından isabet bularak kariyer rekorunu kırdı. Tim Hardaway 29, Seth Curry 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.


Bu sezon 25. kez kaybeden Blazers'ta Damian Lillard 34 sayı ve 10 asistle, Hassan Whiteside 21 sayı ve 18 ribauntla "double-double" yaptı.


NBA'de yarın 11 maç oynanacak.


Sonuçlar


Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 100-89


Toronto Raptors- Washington Wizards: 140-111


Indiana Pacers- Minnesota Timberwolves: 116-114


Memphis Grizzlies-Cleveland Cavaliers: 113-109


Oklahoma City Thunder- Miami Heat: 108-115


San Antonio Spurs- Atlanta Hawks: 120-121


Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 120-112

Chicago Bulls, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:11 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sıtma olan Henry Onyekuru, hastaneden taburcu oldu
Emmanuel Adebayor: Beşiktaş bana ne kadar ödeyebilirse kabul ediyorum Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Comolli'nin istifası sonrası özeleştiri yaptı: Hata yaptık Alanyaspor, Kayserispor'u 5-1 yendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 18:00:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA'de Sixers sahasında kazanmaya devam ediyor! NBA'de günün sonuçları ve özeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]