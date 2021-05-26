NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika

NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

26.05.2021 10:20
NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 109-102 mağlup ederek ilk tur serisinde durumu 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı'ndaki eşleşmede son şampiyon Lakers, deplasmanda Suns'ı yenerek seride beraberliği yakalarken, Anthony Davis 34 sayı, 10 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Konuk ekipte Dennis Schröder 24, LeBron James 23 sayıyla maçı tamamladı.

Suns'ta Devin Booker'ın 31 sayısı takımının mağlubiyetini önlemeye yetmedi.

Mavericks, Clippers'ı yenerek seriyi 2-0'a getirdi

Batı Konferansı ilk tur eşlemesinde Dallas Mavericks, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 127-121 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.

Mavericks'te Luka Doncic 39, Tim Hardaway Jr. 28 sayı üretti.

Clippers'ta Kawhi Leonard 41 sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Brooklyn Nets- Boston Celtics: 130-108 (2-0)

Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 102-109 (1-1)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 121-127 (0-2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de son şampiyon Lakers, Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi - Son Dakika Spor


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