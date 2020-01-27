NBA'de Trail Blazers'ı galibiyete, 50 sayı atan Lillard taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'de Trail Blazers'ı galibiyete, 50 sayı atan Lillard taşıdı - Son Dakika Spor

NBA'de Trail Blazers'ı galibiyete, 50 sayı atan Lillard taşıdı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi.

NBA'de Trail Blazers'ı galibiyete, 50 sayı atan Lillard taşıdı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın 50 sayı kaydettiği maçta Indiana Pacers'ı 139-129 yendi.

Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsılan NBA'de 8 karşılaşma oynandı. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Indiana Pacers mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 50 sayı, 13 asist, 6 ribauntluk etkili oyunuyla 139-129 kazandı.

Trail Blazers'ta C.J. McCollum 28 sayı, 5 asist, Hasan Whiteside da 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blokla galibiyette önemli rol oynadı.

Pacers cephesinde 27 sayı, 14 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Domantas Sabonis ve 28 sayı üreten Jeremy Lamb'in gayreti, mağlubiyeti önleyemedi.

Sonuçlar

Denver Nuggets- Houston Rockets: 117-110

San Antonio Spurs- Toronto Raptors: 106-110

Atlanta Hawks- Washington Wizards: 152-133

New York Knicks- Brooklyn Nets: 110-97

Orlando Magic- Los Angeles Clippers: 97-112

New Orleans Pelicans- Boston Celtics: 123-108

Memphis Grizzlies- Phoenix Suns: 114-109

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 139-129

Portland Trail Blazers, Kobe Bryant, Indiana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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