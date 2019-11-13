Son Dakika Haberleri: NBA'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı
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NBA'de "Türk derbisi"nin galibi Furkan'ın takımı

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.

NBA'de

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.

Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.

Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97

Indiana Pacers- Oklahoma City Thunder: 111-85

Miami Heat- Detroit Pistons: 117-108

Chicago Bulls- New York Knicks: 120-102

Utah Jazz- Brooklyn Nets: 119-114

Denver Nuggets- Atlanta Hawks: 121-125

Phoenix Suns- Los Angeles Lakers: 115-123

Sacramento Kings- Portland Trail Blazers: 107-99

Cleveland Cavaliers, Philadelphia, Cedi Osman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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