NBA’de yeni sezon hazırlıkları #5: Güneybatı grubu



Houston Rockets











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans yarı finalinde Golden State Warriors’a 4-2 kaybettiler.

En iyi oyuncuları: James Harden

Önemli genç oyuncu: Chris Clemons

Yolun sonu: Konferans yarı finali







Takıma büyük finansal güç getiren Çin pazarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşılaşan Rockets, saha içinde de bazı olası problemlere sahip. Zira yaz arasında Chris Paul karşılığında Russell Westbrook’u takasla kadrolarına kattılar. Yani Rockets hücumunun %61,2’sinde imzası olan Harden’ın yanına, kariyerinde takım hücumunun %48,9’unu üstlenen Westbrook’u getirmiş oldular. Harden’ın bazı maçlarda nokta şutör rolünü kabul edip Westbrook’a penetre kanalı yaratması ve Westbrook’un sezon genelinde topu Harden’a emanet edip atletizmiyle fark yaratmaya çalışması, bu ikili için ideal reçete gibi görünüyor.



PJ Tucker, Eric Gordon ve Clint Capela üçlüsü tamamlayıcılık konusunda harika işler yapsalar da Rockets’ın bench gücü oldukça zayıf görünüyor. Bu, normal sezonda bir sakatlık yaşanmadığı takdirde problem olmayabilir. Ancak play-off sertliğinde işler takım adına biraz sarpa sarabilir.















New Orleans Pelicans











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 22.’si oldular.

En iyi oyuncuları: Jrue Holiday

Önemli genç oyuncu: Zion Williamson

Yolun sonu: Playoff ilk turu







2019 Draftı’nda bir numaradan Zion’ı seçen Pelicans, aynı draft’ta top hâkimiyetiyle büyüleyen Nickeil Alexander-Walker ve atletizmiyle öne çıkan Jaxson Hayes’i de seçti. Ayrıca Anthony Davis takasında Lonzo Ball, Brandon Ingram ve Josh Hart gibi önemli genç yetenekleri kadrosuna kattı. Uzun yıllardır takımda bulunan Jrue Holiday ve tecrübeli şutör JJ Redick, potansiyeli yüksek olan bu genç gruba liderlik etmek için ideal oyuncular. Tabii Zion’ın sağlığı, patlayıcılığını kullanış biçimi ve takımın savunmadaki konsantrasyonu Pelicans’ın tavanını belirleyecektir.















Dallas Mavericks











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 24.’sü oldular.

En iyi oyuncuları: Kristaps Porzingis

Önemli genç oyuncu: Luka Doncic

Yolun sonu: Konferans onunculuğu







Şubat 2019’da Kristaps Porzingis’i takas yoluyla kadrosuna katan Mavericks, aslında bir nevi kumar oynamıştı. Çünkü Porzingis, 6 Şubat 2018’de aşil tendonundan sakatlanmış ve henüz parkelere dönememişti. Letonyalı yıldız, ağustostan beri Mavericks’le antrenmanlara çıkıyor. Ayrıca sezon önü maçlarda oldukça formda göründüğü söylenebilir. Porzingis’in yüksek tempolu oyunda Doncic’le yakalayacağı uyumun Mavericks’in tavanını belirleyeceği düşünülürse, bu iyi bir haber. Ancak kadronun genel kalite yetersizliği; onları, en azından bu sene, play-off potasının dışında bırakabilir.



















San Antonio Spurs











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? Konferans çeyrek finalinde Denver Nuggets’a 4-3 yenildiler.

En iyi oyuncuları: Demar DeRozan

Önemli genç oyuncu: Lonnie Walker IV

Yolun sonu: Konferans dokuzunculuğu







Gregg Popovich yönetiminde son 22 yıldır play-off’a kalmayı başaran Spurs’ün serisi bu sezon sona erebilir. Zira geçen sene play-off’a kalamayan bazı takımlar kadrolarını oldukça güçlendirdi. Spurs ise veteran forvet DeMarre Carrol ve ilk yıllarında beklenen çıkışı yapamayan Trey Lyles’la anlaştı. Dejounte Murray’nin sakatlığını atlatıp takıma dönmesine rağmen takımın şut konusunda yaşadığı problemler, uzun rotasyonunda 34 yaşındaki Lamarcus Aldridge dışında güvenilir bir ismin olmaması, DeRozan’ın sezon içi kopuklukları Spurs’ü olumsuz etkileyebilir. Ancak Popovich’in koç olduğu bir takım için sezonun sonunu tahmin etmek büyük bir yanılgıyı beraberinde getirebilir.















Memphis Grizzlies











Geçtiğimiz sezon ne yaptılar? NBA 26.’sı oldular.

En iyi oyuncuları: Jaren Jackson Jr.

Önemli genç oyuncu: Ja Morant

Yolun sonu: Konferans 14.’lüğü







Grizzlies, tıpkı Pelicans ve Hawks gibi değerli bir genç nüveye sahip. Ja Morant, Jaren Jackson Jr, De’Anthony Melton, Josh Jackson, Brando Clarke ve Dillion Brooks’un temellendirdiği bu yapı ileride önemli işler yapabilir. Ancak hem Batı Konferansı’nın zorluk derecesi hem de takım kimyasının henüz olgunlaşmamış olmasından dolayı Memphis ekibinin biraz daha zamana ihtiyacı var.

















Hazırlayan: Kuzey KILIÇ

