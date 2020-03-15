NBA'deki corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'deki corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı! - Son Dakika Spor

NBA'deki corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı!

6 saat önce

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.

NBA'deki corona virüs vaka sayısı 3'e çıktı!, System.String[]

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'deki vaka sayısı 3'e yükseldi.


Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Pistons Kulübü de isim vermeden, bir oyuncularının Kovid-19'a yakalandığını ve sağlık ekibinin kontrolünde, toplumdan izole biçimde yaşamına devam ettiğini açıkladı.


Gobert'in takım arkadaşı Donovan Mitchell'ın vücudunda da virüse rastlanmıştı.

Rudy Gobert, Utah Jazz, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:15 
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