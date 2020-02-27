NBA'deki Türk derbisi Cedi Osman'ın - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'deki Türk derbisi Cedi Osman'ın - Son Dakika Spor

NBA'deki Türk derbisi Cedi Osman'ın

6 saat önce

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında karşılaştığı Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers'ı 108-94 mağlup etti.

NBA'deki Türk derbisi Cedi Osman'ın, System.String[]

NBA'de Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında karşılaştığı Furkan Korkmaz'ın ekibi Philadelphia 76ers'ı 108-94 mağlup etti. Mücadelede Furkan 14 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile oynarken, Cedi Osman ise 5 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle maçı tamamladı.


NBA'de normal sezon heyecanı 9 karşılaşma ile devam etti. Türk derbisinde Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ile Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Quicken Loans Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cleveland 108-94 kazandı ve ligdeki 17. galibiyetini elde etti. Cleveland'da Cedi Osman 16 dakika süre aldığı karşılaşmada 5 sayı, 3 ribaund ve 1 asistle oynarken, Colin Sexton 28 sayı, 2 asist, Tristan Thompson 14 sayı, 13 ribaund ve Larry Nance Jr. 13 sayı, 15 ribaund ile oynayarak takımına katkıda bulundu. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Philadelphia'da ise Furkan Korkmaz 24 dakika parkede kaldı ve 14 sayı, 2 asist ve 1 ribaund üretti. Takımda ayrıca Shake Milton 20 sayı, 4 ribaund, 4 asist ve Alec Burks 13 sayı, 2 asist, 2 ribaund ile müsabakayı tamamladı.


NBA'de günün toplu sonuçları ise şöyle:


Cleveland Cavaliers: 108 - Philadelphia 76ers: 94


Charlotte Hornets: 107 - New York Knicks: 101


Washington Wizards: 110 - Brooklyn Nets: 106


Atlanta Hawks: 120 - Orlando Magic: 130


Miami Heat: 126 - Minnesota Timberwolves: 129


Houston Rockets: 140 - Memphis Grizzlies: 112


San Antonio Spurs: 103 - Dallas Mavericks: 109


Phoenix Suns: 92 - Los Angeles Clippers: 102


Utah Jazz: 103 - Boston Celtics: 114 - İSTANBUL

Cleveland Cavaliers, Philadelphia, Cedi Osman, Cleveland, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:29 Kaynak: İHA
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