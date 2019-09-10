NBA'den oyunculara ilginç yasak

Efkan BUCAK - Yeni sezon öncesi kulüplere, oyuncuların bu sezon 'ninja bandı' takmasına izin verilmeyeceği bildirildi.



Geçen sezon özellikle Jimmy Butler, Jrue Holiday ve Jarret Allen tarafından sıkça kullanılan ninja bandı, başın etrafından sarılıp arkada düğümlenen uzun beyaz bir bant...



NBA Yönetimi hem oyuncuların güvenliği hem de takılan bantların uzunluğunun belli bir standardı olması nedeniyle yasaklama kararı aldı.



NBA Sözcüsü Mike Bass da olayı doğrulayarak, kulüplerin isteği doğrultusunda böyle bir karar alındığını kaydetti.