Son Dakika Haberleri: NBA Draftı'nın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı
Son Dakika Güncel Haber

NBA Draftı'nın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı

1 saat önce

New Orleans Pelicans'ın bu sezon draftlarda 1. sıradan seçtiği Zion Williamson, New York Knicks ile oynanan Yaz Ligi maçında sol dizinden sakatlandı.

NBA Draftı'nın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı, System.String[]
New Orleans Pelicans'ın bu sezon draftlarda 1. sıradan seçtiği Zion Williamson, New York Knicks ile oynanan Yaz Ligi maçında sol dizinden sakatlandı. Williamson'ın Yaz Ligi'nin geri kalanında forma giymeyeceği belirtildi. 2019 NBA Draftı'nda New Orleans Pelicans tarafından 1. sıradan seçilen Zion Williamson'dan kötü haber geldi. NBA Yaz Ligi kapsamında Las Vegas'ta oynanan New York Knicks maçında Williamson dizinden sakatlandı. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sol dizinde yaşanan sakatlığından dolayı Yaz Ligi'nin geri kalanında oynamayacağı bildirildi. 19 yaşındaki basketbolcu, Knick karşısında oynadığı 9 dakikada 11 sayı, 3 ribaund ve 1 top çalma ile mücadele etti.
(Oğuzhan Ort/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
New York Knicks, New Orleans, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SETA'nın medya raporuna bir tepki de HDP'den: Gazetecileri hedef göstermek suçtur Kandil'de ilk defa üst düzey bir PKK'lı etkisiz hale getirildi AK Partili Ağrı Balediyesi'de yeni uygulama: Dini ve resmi nikah birlikte kıyıldı Ehliyet ve kimliğini değiştirmeyenler dikkat! Zaman daralıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 13:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA Draftı'nın 1 numarası Zion Williamson sakatlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]