NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons'tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı.

NBA ekibi Los Angeles Clippers, Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons'tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı.


NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.


Kariyerine 2011'de Oklahoma City Thunder'da başlayan Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı.

Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Clippers, Michael Jackson, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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