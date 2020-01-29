NBA Elazığ ve Malatya'yı unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel NBA Elazığ ve Malatya'yı unutmadı - Son Dakika

NBA Elazığ ve Malatya'yı unutmadı

6 saat önce

"Elazığ, Malatya Dualarımız Sizinle !" reklam panolarından detaylar OHIO - Yunus Emre Enstitüsü ve Amerikan Basketbol ligi takımı Cleveland Cavaliers arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

" Elazığ, Malatya Dualarımız Sizinle !" reklam panolarından detaylar OHIO - Yunus Emre Enstitüsü ve Amerikan Basketbol ligi takımı Cleveland Cavaliers arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreni sonrası takım yetkilileri Elazığ ve Malatya'da gerçekleşen deprem felaketine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla maç sırasında reklam panolarından Türkçe "Elazığ, Malatya Dualarımız Sizinle !" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

NBA Elazığ ve Malatya'yı unutmadı

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:13 Kaynak: AA
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