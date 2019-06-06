NBA final serisinde Golden State Warriors'u mağlup eden Toronto Raptors avantaj yakaladı
54 dakika önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde geçen yılın şampiyonu Goldeb State Warrior'u 109-123 yenen Toronto Raptor, seride 2-1 öne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:38
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde geçen yılın şampiyonu Goldeb State Warrior'u 109-123 yenen Toronto
Raptor seride 2-1 öne geçti.
Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Warriors, final serisinin 3. maçında kendi evinde kaybederek önemli bir avantajı kaybetti.
Golden State Warriours'u deviren Toronto Raptors seride yeniden öne geçti
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