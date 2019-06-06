Son Dakika Haberleri: NBA final serisinde Golden State Warriors'u mağlup eden Toronto Raptors avantaj yakaladı
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NBA final serisinde Golden State Warriors'u mağlup eden Toronto Raptors avantaj yakaladı

54 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde geçen yılın şampiyonu Goldeb State Warrior'u 109-123 yenen Toronto Raptor, seride 2-1 öne geçti.

NBA final serisinde Golden State Warriors'u mağlup eden Toronto Raptors avantaj yakaladı, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde geçen yılın şampiyonu Goldeb State Warrior'u 109-123 yenen Toronto Raptor seride 2-1 öne geçti.

Normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı olan Warriors, final serisinin 3. maçında kendi evinde kaybederek önemli bir avantajı kaybetti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 09:38 
Toronto, Spor
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