NBA final serisinde ilk galibiyet Toronto Raptors'ın
1 saat önce
Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanacak Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi Toronto Raptors'un galibiyetiyle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:23
Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors
ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi Toronto Raptors'un galibiyetiyle başladı.
Son şampiyon Golden State Warriors, Raptors'a 118-109 mağlup olarak serinin ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
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