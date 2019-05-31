Son Dakika Haberleri: NBA final serisinde ilk galibiyet Toronto Raptors'ın
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NBA final serisinde ilk galibiyet Toronto Raptors'ın

1 saat önce

Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanacak Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi Toronto Raptors'un galibiyetiyle başladı.

NBA final serisinde ilk galibiyet Toronto Raptors'ın, System.String[]
Doğu Konferansı şampiyonu Toronto Raptors ile Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors arasında oynanan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) final serisi Toronto Raptors'un galibiyetiyle başladı.

Son şampiyon Golden State Warriors, Raptors'a 118-109 mağlup olarak serinin ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:23 
Toronto Raptors, Spor
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