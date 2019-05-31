Son Dakika Haberleri: NBA final serisinde Toronto Raptors önde
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NBA final serisinde Toronto Raptors önde

42 dakika önce

NBA final serisi heyecanı başladı.

NBA final serisinde Toronto Raptors önde, System.String[]
NBA final serisi heyecanı başladı. Serinin ilk maçında Toronto Raptors son şampiyon Golden State Warriors'ı 118-109 mağlup etti.

Tarihinde ilk kez NBA finali oynayan Toronto Raptors ile son 4 yılda 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors arasındaki final serisi heyecanı başladı. Ev sahibi Toronto'da Pascal Siakam 32 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. Kawhi Leonard 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Marc Gasol 20 sayı ve Fred VanVleet 15 sayıyla mücadele etti. Warriors'ta etkili bir oyun sergileyen Stephen Curry'nin 34 sayı, 5 ribaunt, 5 asistlik performansı yeterli olmadı. Draymond Green 10'ar sayı, ribaunt ve asistle triple double yaparken, Klay Thompson ise 21 sayıya imza attı.

NBA final serisinin ikinci maçı 3 Haziran'da yine Raptors'ın ev sahipliğinde oynanacak. Seride dört galibiyete ulaşan ekip şampiyon olacak. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:54 Kaynak: İHA
Toronto Raptors, Toronto, Spor
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