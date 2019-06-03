NBA finali: Golden State Warriors - Toronto Raptors serisine eşitlik geldi
1 saat önce
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ikinci maçında Golden State Warriors, Toronto Raptors'ı üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla 109-104 yenmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 08:08
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ikinci maçında Golden State Warriors, Toronto Raptors
'ı üçüncü çeyrekteki üstün performansıyla 109-104 yenmeyi başardı.
NBA final serisinin ilk maçında tarihinde ilk defa NBA finaline çıkan Raptors, sahasında son 2 yılın şampiyonu Warriors'ı mağlup etmişti. İkinci maçı kazanan Warriors seriye eşitlik getirdi.
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