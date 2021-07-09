NBA Finali'nde Suns seriyi 2-0'a getirdi

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Final serisi 2'nci maçında Phoenix Suns, Milwaukee Bucks'ı 118-108 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

NBA Final serisi 2'nci maçında Batı Konferansı Şampiyonu Phoenix Suns, Doğu Konferansı Şampiyonu Milwaukee Bucks'ı konuk etti. İlk yarıyı 56-45 önde kapatan Suns, mücadeleyi de 118-108'lik skorla kazanarak seriyi 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekipte Devin Booker 31 sayı, 6 asist, 5 ribaund ile takımının en skoreri olurken, Mikal Bridges 27 sayı, 7 ribaund, tecrübeli oyun kurucu Chris Paul 23 sayı, 8 asist, 4 ribaund ile oynadı. Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo 42 sayı, 12 ribaund, 4 asistlik performansıyla maçta en çok sayı üreten isim olmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.NBA Finali'nde 3'üncü karşılaşma 12 Temmuz Pazartesi günü 04.00'te Milwaukee Bucks'ın sahasında oynanacak.