NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk...
5 saat önce
NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:54 Kaynak: AA
NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors
, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.
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