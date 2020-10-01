NBA finalinde ilk galibiyet Lakers'ın

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 116-98 yenen Los Angeles Lakers, seride 1-0 öne geçti.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreğini 31-28 önde geçen Lakers, soyunma odasına da 65-48 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 26 sayıya (93-67) çıkaran Lakers, sahadan 116-98 galip ayrıldı.

Heat'in all-star oyuncuları Goran Dragic, Bam Adebayo ve Jimmy Butler, karşılaşma sırasında sakatlandı. Sol ayağından sakatlanan Dragic ve sol omzundan sakatlanan Adebayo, sahayı terk etmek zorunda kaldı. Sol ayak bileği burkulan Butler ise maça devam etti.

Lakers'ı galibiyete, 34 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, 3 blok üreten Anthony Davis ve 25 sayı, 13 ribaunt, 9 asistle "double double" yapan LeBron James taşıdı.

Mücadeleyi 23 sayı, 5 asistle tamamlayan Butler, Heat'in en skoreri oldu. Yedek oyuncular Kendrick Nunn 18, Tyler Herro 14 sayı kaydetti.

Final serisinin 2. maçı, 3 Ekim Cumartesi günü TSİ 04.00'de oynanacak.