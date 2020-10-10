NBA finalinde Miami devam dedi - Son Dakika

NBA finalinde Miami devam dedi

10.10.2020 09:34
NBA finalinde Miami devam dedi, System.String[]

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

NBA finalinde Miami Heat, Los Angeles Lakers'ı 111-108'lik skorla mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.

NBA final serisinde heyecan beşinci maç ile devam etti. Los Angeles Lakers ile Miami Heat, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Miami parkeden 111-108'lik skorla galip ayrılarak, ikinci galibiyetini aldı ve seride durum 3-2 oldu.

Miami'de Jimmy Butler 47 dakika parkede kaldı 35 sayı, 12 ribaund ve 11 asistle mücadele ederek triple double yaptı. Takımda ayrıda Duncan Robinson 26 sayı, 5 ribaund ve Kendrick Nunn 14 sayı, 4 ribaund ile oynayarak galibiyete katkıda bulundu.

Lakers'ta ise LeBron James 40 ribaund, 13 ribaund, 7 asist ve Anthony Davis 28 sayı, 12 ribaund ile oynadı.

Final serisinin altıncı maçı 12 Ekim Pazartesi günü TSİ 02.30'da oynanacak. - İSTANBUL

NBA finalinde Miami devam dedi
NBA finalinde Miami devam dedi
NBA finalinde Miami devam dedi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NBA finalinde Miami devam dedi - Son Dakika Spor

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