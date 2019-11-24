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NBA Gecenin sonuçları | Bucks ve Lakers galip geldi

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.

NBA Gecenin sonuçları | Bucks ve Lakers galip geldi, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 104-90 mağlup etti.


NBA'e 10 maçla devam edildi. Detroit Pistons'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Milwaukee Bucks, rakibini 14 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.


Üst üste 7. kez sahadan galip ayrılan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle "double double" yaparken, Wesley Matthew 13, Eric Bledsoe 11 sayı kaydetti.


Konuk ekipte ise Derrick Rose 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Andre Drummond 12 sayı, 17 ribauntla "double double" yaptı.


- Lakers seriyi bozmadı


Deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 109-108 mağlup eden Los Angeles Lakers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.


Lakers'ta LeBron James 30 sayı, 6 ribaunt, 4 asistlik performans sergilerken, Anthony Davis 22 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.


Grizzlies'ta Ja Morant 26, Jae Crowder 21, Jaren Jackson 20 sayıyla salondan ayrıldı.


- Cedili Cavaliers 6 maç sonra kazandı


Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 110-104 yenerek 6 maç sonra galibiyete uzandı.


32 dakika süre alan Cedi Osman'ın 2 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle galibiyete katkı sağladığı Cavaliers'ta, Jordan Clarkson 28, Tristan Thompson 25, Colin Sexton 19 sayıyla oynadı.


Blazers'ta Damian Lillard 23 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, C.J. McCollum da 20 sayı, 6 ribaund, 5 asistle maçı tamamladı.


- Sonuçlar


Minnesota Timberwolves- Phoenix Suns: 98-100


Charlotte Hornets- Chicago Bulls: 115-116


Indiana Pacers- Orlando Magic: 111-106


Atlanta Hawks- Toronto Raptors: 116-119


New York Knicks- San Antonio Spurs: 104-111


Philadelphia 76ers- Miami Heat: 113-86


Memphis Grizzlies- Los Angeles Lakers: 108-109


Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 110-104


Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 104-90


Utah Jazz- New Orleans Pelicans: 128-120

Milwaukee Bucks, Detroit Pistons, Lakers, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:39 
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