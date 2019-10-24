NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu
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NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.
Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:43
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