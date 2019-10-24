Son Dakika Haberleri: NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu
Son Dakika Spor NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu

NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu

4 dakika önce

NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu

NBA'in en çok kazanan oyuncusu LeBron James oldu, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James oldu.


Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

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Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:43 
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NBA'in en çok kazananı yine LeBron James
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