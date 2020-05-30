NBA’in geleceği belli oluyor

NBA yönetimi, Mart ayında Utah Jazz’in Fransız pivotu Rudy Gobert’e koronavirüs teşhisi konulmasından sonra ligi askıya aldıklarını açıklamıştı.

O günden beri sezonun devamına yönelik farklı senaryolar konuşulsa da asıl planlar son 15 günlük periyotta belli olmaya başladı.

ESPN’de yer alan bir habere göre; NBA yönetiminin 4 Haziran Perşembe günü toplanarak lig komisyoneri Adam Silver’ın sezona 31 Temmuz’dan itibaren devam etme önerisini onaylamak için toplanacağı belirtildi.

Bu onaylama sırasında ise dört senaryonun konuşulması bekleniyor:

Şu anki takımlarla direkt play-off

20 takımlı grup formatı

22 takımlı, play-off takımlarının belirleneceği turnuva formatı

30 takımlı, 72 maçlık normal sezon

Maçların 31 Temmuz’da başlamasının son iki ayda oyuncuların bireysel bazda kaybettiği odak-enerji gibi unsurların toparlanmasına da yardımcı olması bekleniyor.

Tüm faaliyetlerin Orlando’daki Walt Disney World Resort’ta yer alan ESPN Wide World’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.