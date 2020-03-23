NBA'in zararı 1 milyar dolar! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA'in zararı 1 milyar dolar! - Son Dakika Spor

NBA'in zararı 1 milyar dolar!

32 dakika önce

Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada bilet, yayın ve sponsor gelirlerini kaybetti.

NBA'in zararı 1 milyar dolar!, System.String[]

Dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada bilet, yayın ve sponsor gelirlerini kaybetti. Buna rağmen NBA kulüpleri, oyuncularına 1 Nisan'da maaşlarını ödemek zorundalar.


KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ara verilen ve ne zaman başlayacağı belli olmayan NBA'de kulüplerin zararı gün geçtikçe büyüyor. Sezonun kalanının oynanmaması ve iptal olması durumunda tüm ligin zararının 1 milyar doları aşması öngörülüyor. Sezonun yüzde 21'i henüz tamamlan


mayan NBA'de şu anda kulüpler bilet satışları, yayın gelirleri, sponsorlara geri ödenmek zorunda oldukları paralar nedeniyle sıkıntıda. Üstelik maaş ödemeleri sürüyor. Nitekim her ayın 1'i ve 15'inde oyuncularına ödeme yapan kulüplerin, 1 Nisan'da paralarını oyuncuların hesabına yatıracağı kaydedildi.


'Salary cap' 108 milyon dolara inecek


KULÜPLERİN 15 Nisan'daki ödemeleri ise şu an için belirsiz. Zira zorunlu durumlarda kulüplerin, oyuncuların maaşlarında belli oranda kesintiye gitmesine izin var. Eğer play-off'lar da oynanmazsa takım başına zarar yaklaşık 40 milyon dolar olacak. Bununla beraber, takım başına maaşlara harcanan limit olan 'salary cap' de 2020-2021 sezonunda ciddi bir düşüş gösterecek. Şu anda 109 milyon dolar olan cap'in gelecek sezon 116 milyon dolara yükselmesi bekleniyordu. Lakin mevcut şartlarda cap'in gelecek sezon için 108 milyon dolara inmesi söz konusu.


Gobert'i savunurken virüs mü kaptı?


LİGDE şu ana dek 7 kulüpte koronavirüs vakası görüldü. Brookyn Nets 4, Philadelphia 76'ers 3, LA Lakers ve Utah Jazz 2'şer, Denver Nuggets, Detroit Pistons ve Boston Celtics bünyelerindeki birer kişinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdular ancak hiçbiri isim vermedi. Bilinen vakalar ise kimliklerini kendileri açıklayanlar... NBA'de bu hastalığa yakalanan ilk oyuncu Utah Jazz'lı Rudy Gobert olurken, takım arkadaşı Donovan Mitchell, Utah-Detroit maçında Gobert'i savunan Christian Wood, Brooklyn'den Kevin Durant, Boston'dan Marcus Smart virüse yakalandığı bilinen isimler.

basketbol, Utah Jazz, 1 Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 07:43 

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