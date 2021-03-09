NBA komiseri Silver: "FIBA ile mükemmel bir ilişkimiz var" - Son Dakika

NBA komiseri Silver: "FIBA ile mükemmel bir ilişkimiz var"

09.03.2021 11:20
NBA komiseri Silver:

NBA'in geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen All-Star maçının çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan NBA Komiseri Adam Silver, birçok farklı konu üzerine açıklamalarda bulunurken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile olan ilişkilerine de değindi.

NBA'in geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen All- Star maçının çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında konuşan NBA Komiseri Adam Silver, birçok farklı konu üzerine açıklamalarda bulunurken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile olan ilişkilerine de değindi.

Silver FIBA ile ilişkileri ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları ile ilgili olarak, "FIBA ile mükemmel bir ilişkimiz var. Basketbolu küresel anlamda geliştirme konusunda onlarla partner olarak çalışıyoruz ve hem FIBA hem NBA, Olimpiyat Oyunları'nın Japonya'da planlandığı gibi ilerlemesini bekliyor. Olimpiyat Oyunları'nda yer almak oyuncularımızın katılmak isterlerse yapabilecekleri bir seçim. İnsanlar genelde NBA'i Amerika Milli Takımı açısından düşünüyorlar, ancak oyuncularımız uluslararası alanda düzinelerce takım için oynuyor. Bu, bizim de NBA olarak kaydettiğimiz ilerlemeye bağlı olacak. Bu yaz, NBA oyuncularının da katılımıyla Tokyo'da mükemmel bir rekabet olmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.

"GEÇEN YILA GÖRE ÖNEMLİ KAYIPLAR VAR"

Silver, NBA hakkında ise korona virüs pandemisi protokolleri nedeniyle ertelenen 31 maçın ligin beklentileri dahilinde olduğunu söylerken, "Lig esasen beklendiği gibi gitti. Maçlarımızın yüzde 95'ini oynadık. Oyunculardan ve antrenörlerden pozitif yaklaşımlar alacağımızı biliyorduk, protokollerimiz beklendiği gibi devam etti" dedi.

Ligin bu sezon aldığı mali darbeden de bahseden Silver, "Ligin uzun vadeli durumu çok sağlam. Ancak geçen yıl ile bu yıl arasındaki önemli kayıplara bakıyoruz. Geçen sezon ve bu sezon, takım sahiplerinin önemli miktarda yatırım yapmasını gerektirdi. Oyuncular, ligle ortak oldukları için artık daha az para kazanacaklar" açıklamasında bulundu.

"GELECEK SEZON NİSPETEN DOLU SALONLARDA OYNAMAYI UMUYORUZ"

Gelecek sezona olabildiğince normal şekilde başlama hedefleri olduğunu belirten Silver, "Takımlarımızın yaklaşık yarısının şu anda salonlarında taraftarları oluyor ve aşılar bu hızda devam ederse ve virüse ve varyantlarına karşı olduğu gibi etkili olmaya devam ederse, gelecek sezon nispeten dolu salonlarda oynayacağımızı umuyoruz" dedi.

Bu sezonu Tokyo 2020 için erken tamamlayacaklarını belirten Adam Silver, "Bu sezon, play-off'lar 22 Mayıs'ta başlayıp 22 Temmuz'da, Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan hemen önce sona erecek. Olimpiyat Oyunları'na katılmak isteyen oyuncuların bunu yapmasını istedik. Ancak normal döngüye geri döneceksek ve oyunculara sezon başlamadan önce uygun dinlenme süresi vermek istiyorsak diye düşünerek, geçen sezon yaptığımız gibi yazın sonlarına veya sonbahara kalmak istemedik" açıklamasını yaptı.

(İHA)

NBA komiseri Silver: FIBA ile mükemmel bir ilişkimiz var

Adam Silver, Olimpiyat, Tokyo, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor NBA komiseri Silver: 'FIBA ile mükemmel bir ilişkimiz var' - Son Dakika Spor


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