Son Dakika Haberleri: NBA Konferanslar Finali'nin adı; 'Warriors - Raptors'

NBA Konferanslar Finali'nin adı; 'Warriors - Raptors'

5 saat önce

NBA Doğu Konferansı Final Serisi 6. maçında Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 100-94'lük skorla mağlup ederek, Doğu Konferansı final serisini lider tamamladı ve NBA Konferanslar Final'inde Golden State Warriors'un rakibi oldu.

NBA Konferanslar Finali'nin adı; 'Warriors - Raptors', System.String[]
NBA Doğu Konferansı Final Serisi 6. maçında Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 100-94'lük skorla mağlup ederek, Doğu Konferansı final serisini lider tamamladı ve NBA Konferanslar Final'inde Golden State Warriors'un rakibi oldu. NBA Konferanslar Finali'nde finalistler belli oldu. Doğu Konferansı Final Serisi'nde Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da 6. maçında karşılaştığı Milwaukee Bucks'ı 100-94'lük skorla mağlup ederek, seride durumu 4-2'ye getirdi ve Konferanslar Finali'nde Golden State Warriors'un rakibi oldu. Milwaukee Bucks'ta forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise bu müsabakada 21 dakika parkede kalırken, 13 sayı, 6 ribaund ve 1 de asist ile takımına katkı verdi.
KAWHİ TORONTO'YU SIRTLADI Toronto Raptors'da forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Kawhi Leonard, serinin son maçında etkili performansı ile galibiyette büyük pay sahibi oldu. Kawhi, 41 dakika süre aldığı maçta 27 sayı, 17 ribaund ile double-double yaparken, 7 de asit yaptı. Milwaukee Bucks'ın Yunan yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun mücadelede kaydettiği 21 sayı, 11 ribaund, 4 asist ise galibiyeti getirmeye yetmedi.
(Bora Akyol/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:40 Kaynak: İHA
Toronto Raptors, Milwaukee Bucks, Güncel
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