Son Dakika › Dünya › NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı - Son Dakika Dünya
NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
6 saat önce
NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.
NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:15
Son Dakika Pesaro Basket takımında iki oyuncu koronavirüse yakalandı Real Madrid Basketbol Takımı'nda bir oyuncuda koronavirüs saptandı! Futbol ve basketbol takımları karantinaya alındı Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti