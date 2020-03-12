NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı - Son Dakika Dünya

NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı

6 saat önce

NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı

NBA koronavirüs nedeniyle tüm maçları süresiz olarak askıya aldı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), basketbolculardan birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesinin ardından tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı.


NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.

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basketbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:15 
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