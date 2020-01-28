Son Dakika › Dünya › NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın: Kampanya için 1.7 milyondan fazla imza toplandı - Son Dakika Dünya
NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın: Kampanya için 1.7 milyondan fazla imza toplandı
6 saat önce
Change.org'da başlatılan "NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın" kampanyası için kısa sürede 1.7 milyondan fazla imza toplandı
Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından basketbolseverler NBA logosunun değiştirilmesi ve yeni logoda Kobe Bryant'ın silüetinin kullanılması için imza kampanyası başlattı. Change.org'da başlatılan imza kampanyasına iki günden kısa bir sürede 1.7 milyon kişi katıldı.
Kanadalı 'Nick M' isimli kullanıcı başlattığı imza kampayasının tanıtımında "Muhteşem Kobe Bryant'ın ani ve beklenmedik ölümünün ardından lütfen bu kampayaya destek olun. NBA logosunda Kobe Bryant'ı kullanalım ve oyuncuyu ölümsüzleştirelim" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:46
Son Dakika Servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden ilkokul öğrencisi Eylül'ün davası görülmeye başlandı Reggio Emilia Belediye Başkanı, Kobe Bryant'ın ismini bir meydana vereceklerini söyledi Mühüre rağmen hasarlı binalara geri döndüler! Ölüme meydan okuyarak yaşıyorlar G.Saray ve F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Kobe Bryant'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı