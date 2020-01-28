NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın: Kampanya için 1.7 milyondan fazla imza toplandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın: Kampanya için 1.7 milyondan fazla imza toplandı - Son Dakika Dünya

NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın: Kampanya için 1.7 milyondan fazla imza toplandı

6 saat önce

Change.org'da başlatılan "NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın" kampanyası için kısa sürede 1.7 milyondan fazla imza toplandı

NBA logosunda Kobe Bryant'ın silüeti kullanılsın: Kampanya için 1.7 milyondan fazla imza toplandı, System.String[]

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından basketbolseverler NBA logosunun değiştirilmesi ve yeni logoda Kobe Bryant'ın silüetinin kullanılması için imza kampanyası başlattı. Change.org'da başlatılan imza kampanyasına iki günden kısa bir sürede 1.7 milyon kişi katıldı.


Kanadalı 'Nick M' isimli kullanıcı başlattığı imza kampayasının tanıtımında "Muhteşem Kobe Bryant'ın ani ve beklenmedik ölümünün ardından lütfen bu kampayaya destek olun. NBA logosunda Kobe Bryant'ı kullanalım ve oyuncuyu ölümsüzleştirelim" ifadelerini kullandı.

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Kobe Bryant, basketbol, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:46 
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