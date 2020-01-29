NBA maçında Elazığ ve Malatya unutulmadı! - Son Dakika
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NBA maçında Elazığ ve Malatya unutulmadı!

7 saat önce

NBA'de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için panolarda 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara ise 'Malatya' yazılarıyla acıya destek olundu.

NBA maçında Elazığ ve Malatya unutulmadı!, System.String[]

NBA'de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için panolarda 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara ise 'Malatya' yazılarıyla acıya destek olundu.

NBA'de Cleveland Cavaliers ile New Orleans Pelicans takımları arasında oynanan maçta Elazığ ve çevre şehirlerde de hissedilen deprem için destek geldi. Salonda saha kenarında bulunan panolara 'Elazığ dualarımız sizinle!' ve 'Malatya' yazıları yazarak depremzedelerin acılarını paylaştılar. Cleveland'da forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman da bu konu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maç boyunca panolara 'Elazığ dualarımız sizinle' ve potalara 'Malatya' yazıp farkındalığımıza destek veren tüm Cleveland Cavaliers organizasyonuna kalpten teşekkürlerimle. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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