NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı! - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı! - Son Dakika Spor

NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!

38 dakika önce

NBA'de oynanan San Antonio Spurs-Toronto Raptors maçında hayatını kaybeden Kobe Bryant anıldı.

NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!, System.String[]

NBA'de oynanan San Antonio Spurs- Toronto Raptors maçında hayatını kaybeden Kobe Bryant anıldı.


Maçın ilk 24 saniyesinde iki takım da hücum kullanmadı. Hücum süresinin tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar ve oyuncular, uzun süre Kobe Bryant' için alkış tuttu.


The Spurs and Raptors both took 24-second violations to start their game to pay tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/FtT9N0uvDW


— NBA TV (@NBATV) January 26, 2020

San Antonio Spurs, Toronto Raptors, Kobe Bryant, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56 
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