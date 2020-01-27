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NBA maçında Kobe Bryant için 24 saniye hücum yapılmadı!
38 dakika önce
NBA'de oynanan San Antonio Spurs-Toronto Raptors maçında hayatını kaybeden Kobe Bryant anıldı.
NBA'de oynanan San Antonio Spurs- Toronto Raptors maçında hayatını kaybeden Kobe Bryant anıldı.
Maçın ilk 24 saniyesinde iki takım da hücum kullanmadı. Hücum süresinin tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar ve oyuncular, uzun süre Kobe Bryant' için alkış tuttu.
The Spurs and Raptors both took 24-second violations to start their game to pay tribute to Kobe Bryant. pic.twitter.com/FtT9N0uvDW
— NBA TV (@NBATV) January 26, 2020
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:56
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