NBA maçları ne zaman başlayacak? 4.5 aylık uzun bir ara sonrası NBA heyecanı geri dönüyor! - Son Dakika

NBA maçları ne zaman başlayacak? 4.5 aylık uzun bir ara sonrası NBA heyecanı geri dönüyor!

ABD'de salgın nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA'in yeni formatında basketbolseverler, önceki sezonlara oranla birçok yenilikle karşılaşacak.

NBA maçları ne zaman başlayacak? 4.5 aylık uzun bir ara sonrası NBA heyecanı geri dönüyor!, System.String[]

ABD'de salgın nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA'in yeni formatında basketbolseverler, önceki sezonlara oranla birçok yenilikle karşılaşacak.

Kalan maçların Florida eyaletine bağlı Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde düzenleneceği organizasyon, salgın endişesi nedeniyle seyircisiz düzenlenecek.

- Takımlar play-off şanslarına göre belirlendi

NBA'in yeni formatına, 30 yerine 22 takımla devam edilecek. Pandemi dönemi öncesinde konferanslarda ilk 8 sırada yer alan takımlar ile ilk 8'e 6 veya daha az galibiyet farkı bulunanlar, yeni formatta yollarına devam edecek.

NBA'in yeni formatında yer alan 13 batı ve 9 doğu ekibi şöyle:

Batı Konferansı: Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns.

Doğu Konferansı: Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic ve Washington Wizards.

Salgın öncesinde elde ettiği sonuçlarla söz konusu kriterleri karşılayamayan Doğu Konferansı'nda Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Charlotte Hornets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers ve Detroit Pistons, Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves yeni formatlı ligde yer alamayacak.

- İki milli oyuncu lige devam edecek

NBA'de forma giyen milli oyunculardan Milwaukee Buckslı Ersan İlyasova ve Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz yeni formatlı ligde görev alacak. Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ise sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Bu sezon salgın öncesinde forma giyen Türk oyunculardan Ersan 6,8 sayı, 4,9 ribaunt ve 0,8 asist, performansında büyük çıkış yakalayan Furkan ise 9,7 sayı, 2,3 ribaunt ve 1,1 asist ortalamasıyla oynuyor. Cedi Osman ise sezonu 11 sayı, 3,6 ribaunt ve 2,4 asist ortalamasıyla kapattı.

- Yeni formatta play-off'lar 17 Ağustos'ta başlayacak

Yeni sezonda takımlar, pandemi öncesi fikstürleri göz önüne alınarak normal sezonu tamamlayacak. Yeni formatlı ligin ilk maçları, New Orleans Pelicans-Utah Jazz ile Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers arasında 31 Temmuz'un ilk saatlerinde oynanacak.

Salgın öncesi dönem hesaba katıldığında, 22 formatlı ligde her takım normal sezon içinde 71-75 arası maç yapacak. Dallas Mavericks 75 ile en fazla, San Antonio Spurs ve Los Angeles Lakers ise 71 ile en az maça çıkan takımlar olacak.

Salgın öncesi dönem ve sonrasında konferanslarında en iyi istatistiğe sahip 7 takım, play-off'a kalma şansı elde edecek. Lig bittiğinde sekizinci sıradan play-off'a kalacak takımlar ise konferanslarında 9. sıradaki takımdan 4 veya daha fazla sayıda maç kazanamaması halinde rakibiyle "play-in" turnuvasına girerek play-off vizesi arayacak.

NBA'de play-off turu formatı, önceki sezonlarla aynı kalacak. 16 takımın mücadele edeceği ilk play-off turları 17 Ağustos'ta, konferans yarı finalleri 31 Ağustos'ta, konferans finalleri 15 Eylül'de, NBA Finalleri ise 30 Eylül'de başlayacak. Salgın nedeniyle bir aksilik çıkmaması halinde, sezonun en geç 13 Ekim'de tamamlanması planlanıyor.

NBA Draft Çekilişi ise 25 Ağustos'ta düzenlenecek.

- Koronavirüs nedeniyle güvenlik önlemleri artırılacak

Salgın oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında ilk sırada yer alan, yaklaşık 4 buçuk milyon kişinin virüse yakalandığı ve 150 binin üzerine kişinin vefat ettiği ABD'de, NBA için güvenlik önlemleri artırılacak.

Maçlara seyirci alınmamasının yanı sıra Orlando'da kampta bulunan oyuncuların arkadaşları ve ailesi, ilk play-off turu bitene kadar ESPN Wide World Spor Kompleksi'ne alınmayacak. Sonraki dönemde alınan misafirler ise yeni tip koronavirüs testinden geçirilecek.

Önlemler arasında, her oyuncu ve teknik ekibe günlük veya en az iki günde bir test yapılması planlanıyor. Virüse yakalanan oyuncu ve onunla temas edenler ise karantinaya alınacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles Lakers, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 11:55

Son Dakika Spor NBA maçları ne zaman başlayacak? 4.5 aylık uzun bir ara sonrası NBA heyecanı geri dönüyor! - Son Dakika Spor
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