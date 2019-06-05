NBA oyuncusu D'Angelo Russell FC Barcelona'yı ziyaret etti ve Riqui Puig ile yeteneklerini değiştirdi
36 dakika önce
Brooklyn Nets oyuncusu Angelo Russell, FC Barcelona oyuncusu Riqui Puig ile tanışmak için La Ciutat Esportiva ve Camp Nou'yu ziyaret etti.
Brooklyn Nets
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06
oyuncusu Angelo Russell, FC Barcelona
oyuncusu Riqui Puig ile tanışmak için La Ciutat Esportiva ve Camp Nou'yu ziyaret etti.
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