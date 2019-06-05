Son Dakika Haberleri: NBA oyuncusu D'Angelo Russell FC Barcelona'yı ziyaret etti ve Riqui Puig ile yeteneklerini değiştirdi
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NBA oyuncusu D'Angelo Russell FC Barcelona'yı ziyaret etti ve Riqui Puig ile yeteneklerini değiştirdi

36 dakika önce

Brooklyn Nets oyuncusu Angelo Russell, FC Barcelona oyuncusu Riqui Puig ile tanışmak için La Ciutat Esportiva ve Camp Nou'yu ziyaret etti.

Brooklyn Nets oyuncusu Angelo Russell, FC Barcelona oyuncusu Riqui Puig ile tanışmak için La Ciutat Esportiva ve Camp Nou'yu ziyaret etti.
NBA oyuncusu D'Angelo Russell FC Barcelona'yı ziyaret etti ve Riqui Puig ile yeteneklerini değiştirdi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:06 
Brooklyn Nets, Barcelona, Spor
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