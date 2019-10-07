Son Dakika Haberleri: NBA patronunun Hong Kong gösterilerine destek veren paylaşımı krize neden oldu
Son Dakika Dünya NBA patronunun Hong Kong gösterilerine destek veren paylaşımı krize neden oldu

NBA patronunun Hong Kong gösterilerine destek veren paylaşımı krize neden oldu

2 saat önce

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in, Houston Rockets takımının Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong gösterileri hakkındaki açıklamalarına "uygunsuz" demesi Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) politikacılardan tepki aldı.

NBA patronunun Hong Kong gösterilerine destek veren paylaşımı krize neden oldu, System.String[]

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in, Houston Rockets takımının Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong gösterileri hakkındaki açıklamalarına "uygunsuz" demesi ABD'li politikacıların tepkisini çekti.


Teksaslı Senatör Ted Cruz, "Bir Houston Rockets taraftarı olarak Daryl Morey'in Çin Komünist Partisi'nden Hong Konglu göstericilere yapılan baskıcı uygulamalar sebebiyle hesap sormasından gurur duymuştum." dedi. Cumhuriyetçi Senatör Curz devamında "Şimdi ise NBA para için utanç verici şekilde geri adım atıyor." açıklamasını yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Houston Rockets, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:21 
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