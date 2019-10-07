NBA patronunun Hong Kong gösterilerine destek veren paylaşımı krize neden oldu

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in, Houston Rockets takımının Genel Müdürü Daryl Morey'in Hong Kong gösterileri hakkındaki açıklamalarına "uygunsuz" demesi ABD'li politikacıların tepkisini çekti.



Teksaslı Senatör Ted Cruz, "Bir Houston Rockets taraftarı olarak Daryl Morey'in Çin Komünist Partisi'nden Hong Konglu göstericilere yapılan baskıcı uygulamalar sebebiyle hesap sormasından gurur duymuştum." dedi. Cumhuriyetçi Senatör Curz devamında "Şimdi ise NBA para için utanç verici şekilde geri adım atıyor." açıklamasını yaptı.