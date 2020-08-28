NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak - Son Dakika

NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak

Oyuncuların protestosu nedeniyle ertelenen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off maçları, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren devam edecek.

NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak, System.String[]

Oyuncuların protestosu nedeniyle ertelenen Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off maçları, cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren devam edecek.

NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA) tarafından yapılan ortak açıklamada, oyuncular ile NBA yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından ligin play-off maçlarına cumartesiyi pazara bağlayan geceden itibaren devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Varılan anlaşmaya göre, NBA yönetimi ve oyuncuların desteğiyle ABD'de sosyal adalet ve ırksal eşitliği destekleyen bir kurum oluşturulacak. Adalet reformu, polislere eğitim gibi konulara yoğunlaşacak bu kuruma oyuncular, başantrenörler ve NBA yönetimi temsilcileri katılacak.

NBA'de yer alan kulüpler, ABD'deki 2020 başkanlık seçimlerinde belediye yetkilileriyle görüşerek tesislerini oy verme alanlarına dönüştürecek. Bu sayede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen oy verenler için daha az riskli alanlar oluşturulacak.

NBA'in kalan play-off maçlarında, başkanlık ve yerel seçimlerde oy vermeyi teşvik eden reklamlara yer verilecek. Bunun için lig yönetimi ve oyuncular ortak çalışmalar yürütecek.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde polisin siyahi Jacob Blake'i arkadan vurarak ağır yaralamasının ardından Milwaukee Buckslı oyuncuların önderliğinde başlayan ve diğer takımların da katıldığı play-off maçlarına çıkmama protestosuna, ülkedeki diğer önemli spor organizasyonları da destek vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:31 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak - Son Dakika

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