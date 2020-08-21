NBA play-off'larında Lakers ve Bucks ilk galibiyetlerini aldı

Üçüncü çeyrekte parmağı çıkan ve oyuna devam edemeyen Damian Lillard, 18 sayıyla Trail Blazers'ın en skoreri oldu. Takımı adına CJ McCollum 13, Anfernee Simons ise 11 sayı buldu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:23

Kaynak: AA

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