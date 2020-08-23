NBA play-off'larında Lakers ve Bucks, öne geçti

NBA play-off'larına 4 maçla devam edilecek.

Magic'te D.J. Augustin'in 24, Nikola Vucevic ve Terrence Ross'un 20'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo , 35 sayı, 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Khris Middleton'ın 17, Brook Lopez'in 16 sayı bulduğu Bucks'ta, sakatlığı nedeniyle serinin ilk iki maçında forma giyemeyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 3 dakika 3 saniye süre aldı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansı ile CJ McCollum'un 28, Carmelo Anthony 'nin 20 sayılık katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 8'incisi Portland Trail Blazers 'ı 116-108 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks , play-off serilerinde öne geçti.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:11

Kaynak: AA

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