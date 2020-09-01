NBA play-off yarı finalinde Heat, Bucks karşısında 1-0 önde

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı final ilk karşılaşmasında Miami Heat, Milwaukee Bucks'ı 115-104 mağlup etti.
NBA'e 2 maçla devam edildi. Miami Heat, Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 11 farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.
Heat'te 40 sayıyla Jimmy Butler ve 27 sayıyla Goran Dragic galibiyetin mimarları oldu.
Bucks'ta ise Khris Middleton'ın 28 ve Brook Lopez'in 24 sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.
Sonuçlar
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 104-115 (0-1)
Oklahoma City Thunder- Houston Rockets: 104-100 (3-3)
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:39 - Kaynak: AA
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