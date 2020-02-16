NBA smaç yarışmasını Derrick Jones kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA smaç yarışmasını Derrick Jones kazandı - Son Dakika Spor

NBA smaç yarışmasını Derrick Jones kazandı

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2020 kapsamındaki smaç yarışmasını, Miami Heat'ten Derrick Jones kazandı.

NBA smaç yarışmasını Derrick Jones kazandı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All- Star 2020 kapsamındaki smaç yarışmasını, Miami Heat'ten Derrick Jones kazandı.

Chicago kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında Orlando Magic'ten Aaron Gordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finali, oyuncuların 50 tam puan alması sonucu iki defa uzatmaya gitti. 6'ncı haklar sonunda 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ın önünde kariyerinin ilk smaç şampiyonluğuna ulaştı.

İlk 5 hakkında tam puan alan, son smacında ise 2,26 metrelik boyuyla NBA'in en uzun ismi Tacko Fall'un üstünden zıplayan Gordon'ın ikinci olması, tribünlerdeki ve sosyal medyada görüşlerini paylaşan basketbolseverlerin tepkisini çekti.

Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016'da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

3 sayı yarışmasının galibi Hield

Kural değişikliğinin yapıldığı 3 sayı yarışmasının finalinde, 2018 şampiyonu Devin Booker (Phoenix Suns) ile Buddy Hield (Sacramento Kings) karşılaştı. Son topu baskete çevirerek puanını 27'ye çıkaran Hield, bir puan farkla yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getiren yetenek yarışmasını ise Miami Heat'ten Bam Adebayo kazandı.

Miami Heat, basketbol, Star, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti
Alexander Sörloth, Trabzonspor taraftarını mest etti Galatasaray-Medipol Başakşehir U14 maçında gerginlik Acun'un O Ses Türkiye finalindeki görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 17:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA smaç yarışmasını Derrick Jones kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]