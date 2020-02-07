NBA takas pazarında hareketli son gün - Son Dakika
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NBA takas pazarında hareketli son gün

13 dakika önce

Dört takım ve 12 oyuncu. Houston Rockest pivotsuz kalırken Atlanta Hawks, iki pivot birden alarak en büyük zaafını kapattı!

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Dört takım ve 12 oyuncu. Houston Rockest pivotsuz kalırken Atlanta Hawks, iki pivot birden alarak en büyük zaafını kapattı!





Houston Rockets: Robert Covington ve Jordan Bell

Atlanta Hawks: Clint Capela ve Nene


Minnesota Timberwolves: Malik Beasley, Juancho Hernangomez, Evan Turner, Jarred Vanderbilt ve birinci tur draft seçim hakkı (Brooklyn Nets)


Denver Nuggets: Gerald Green, Noah Vonleh, Keita Bates-Diop, Shabazz Napier ve birinci tur draft seçim hakkı (Rockets)





Golden State Warriors, Andrew Wiggins’e belki de kariyerinin son şansını verirken Minnesota Timberwolves, aradığı oyun kurucuyu sonunda buldu.




Golden Warriors: Andrew Wiggins, ilk üç korumalı 2021 ilk tur draft seçim hakkı ve 2021 ikinci tur draft seçim hakkı.

Minnesota Timberwolves: D’Angelo Russell, Omari Spellman ve Jacob Evans





Miami Heat, savunmadaki sorununu ligin en değerli forvet savunucusuyla çözerken Memphis Grizzlies kadrosuna derinlik kattı. Ayrıca Wolves, takasın üçüncü takımı oldu!




Miami Heat: Andre Iguodala, Jae Crowder ve Solomon Hill

Memphis Grizzlies: Justise Winslow, Gorgui Dieng ve Dion Waiters

Minnesota Timberwolves: James Johnson





Cleveland Cavaliers, yeni bir yıldıza kavuştu. Detroit Pistons ise maaş boşluğu yarattı.




Cleveland Cavaliers: Andre Drummond

Detroit Pistons: John Henson, Brandon Knight ve ikinci tur draft seçim hakkı.





Philadelphia 76ers, şut problemine çözüm bulmak için ilginç bir hamle yaparken Warriors, draft hakkı biriktirmeye devam ediyor.




Philadelphia 76ers: Alec Burks ve Glenn Robinson III

Golden State Warriors: Üç ikinci tur seçim hakkı.




Atlanta Hawks, defosunu biraz daha kapatırken Sacramento Kings hem maaş boşluğu yarattı hem de iki mikro yıldızla anlaştı.




Atlanta Hawks: Dewayne Dedmon, 2020 ve 2021 draftlarında ikinci tur seçim hakları.

Sacramento Kings: Jabari Parker ve Alex Len




Ve Rockets gerçekten pivotsuz kaldı.




Houston Rockets: Bruno Caboclo ve ikinci tur draft seçim hakkı.

Memphis Grizzlies: Jordan Bell ve ikinci tur seçim hakkı.




Üç takım ve rotasyon oyuncularının değişikliği.





Los Angeles Clippers: Marcus Morris ve Isaiah Thomas (Thomas, takastan 36 dakika sonra serbest bırakıldı.)


Washington Wizards: Jerome Robinson


New York Knicks: Moe Harkless, Issuf Sanon, Clippers’ın 2020 draftındaki ilk tur seçim hakkı ve Detroit Pistons’ın 2023 draftındaki ikinci tur seçim hakkı.




Son parçalar.




Washington Wizards: Shabazz Napier

Denver Nuggets: Jordan McRae




Philadelphia 76ers, draft haklarını arttırıyor.




Philadelphia 76ers: İkinci tur draft hakkı.


Orlando Magic: James Ennis




Atlanta Hawks durmuyor.




Atlanta Hawks: Skal Labissiere

Portland Trail-Blazers: Bir miktar para.

Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:14 
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