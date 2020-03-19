NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi - Son Dakika
Son Dakika Spor NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi - Son Dakika Spor

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi

6 saat önce

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.

NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi, System.String[]

Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in test sonucunun pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz ertelenen NBA'de, virüse karşı alınan önlemler arttırıldı.


Daha önce basketbolcuların, kişiye özel top kullanmaları şartıyla kulüp tesislerinde bireysel çalışma yapmasına izin veren NBA yönetimi, yeni kararla oyuncular ve kulüp personelin tesislere girişini ikinci bir açıklamaya kadar yasakladı.


Son verilere göre koronavirüse yakalanan 7 NBA oyuncusu bulunuyor.


Rudy Gobert, Utah Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:32 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz"
Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı         
13:59
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı         
13:56
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı         
11:03
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu         
10:28
Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler Türk çiftten büyük başarı! Koronavirüs için 10 dakikada sonuç veren test kiti üretip piyasaya sürdüler         
09:45
Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı Amerika'dan gelen Derya Uluğ, kendisini evde karantinaya aldı         
08:43
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı! Ünlü oyuncu koronavirüs yorumu ve duyarsızlığıyla tepki topladı!         
08:30
Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler Koronavirüse karşı kalkan oluyor! İşte bağışıklık sisteminizi koruyan besinler         
07:11
Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu Fransız doktorlar, sıtma ilacının koronavirüs tedavisinde işe yaradığını duyurdu         
01:13
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 06:26:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: NBA takımlarından antrenman tesislerini kapatmaları istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]