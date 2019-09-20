Son Dakika Haberleri: NBA TV geri döndü!
Son Dakika Spor Haber

NBA TV geri döndü!

1 saat önce

NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.

NBA TV geri döndü!, System.String[]

NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.


Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını üyeleri ile buluşturmaya devam ediyor. Digiturk, Amerikan ulusal basketbol ligi NBA'in resmi yayıncısı NBA TV'yi platformdaki spor kanalları arasına ekledi. NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.

Digiturk, Türkiye, TV, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mucize Doktor dizisi, küçük çocuğun hayatını kurtarma sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı
Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz? UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike TEKNOFEST'i değerlendiren Teymur: Siyaset kavgalarının dışında ilk defa çok güzel bir şey konuşuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 19:53:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: NBA TV geri döndü!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]