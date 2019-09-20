NBA TV geri döndü!

NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.

NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.

Türkiye'nin lider dijital platformu Digiturk, dünyanın önde gelen spor organizasyonlarını üyeleri ile buluşturmaya devam ediyor. Digiturk, Amerikan ulusal basketbol ligi NBA'in resmi yayıncısı NBA TV'yi platformdaki spor kanalları arasına ekledi. NBA TV bugünden itibaren Digiturk 73. kanal üzerinden basketbolseverlerle buluşuyor.

Haber Yayın Tarihi:

Mucize Doktor dizisi, küçük çocuğun hayatını kurtarma sahnesiyle izleyicilerden tam not aldı

Ünlü anket şirketi vatandaşlara sordu: Babacan'a mı yoksa Davutoğlu'na mı oy verirsiniz?

UEFA ülke sıralamasında geriledik! Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

TEKNOFEST'i değerlendiren Teymur: Siyaset kavgalarının dışında ilk defa çok güzel bir şey konuşuldu