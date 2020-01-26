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NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti
18 dakika önce
NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti
Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncularından Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.
TMZ internet sitesinin bir iddia olarak verdiği kaza haberinin ardından haberine göre Los Angeles Lakers'ta oynayan ünlü oyuncunun şahsi helikopteri içindeki toplam beş kişi ile düştüğü açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:13
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