NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti

18 dakika önce

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti

NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncularından Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.


TMZ internet sitesinin bir iddia olarak verdiği kaza haberinin ardından haberine göre Los Angeles Lakers'ta oynayan ünlü oyuncunun şahsi helikopteri içindeki toplam beş kişi ile düştüğü açıklandı.

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Kobe Bryant, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:13 
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