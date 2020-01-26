NBA yıldızı Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in yıldız oyuncularından Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti.



TMZ internet sitesinin bir iddia olarak verdiği kaza haberinin ardından haberine göre Los Angeles Lakers'ta oynayan ünlü oyuncunun şahsi helikopteri içindeki toplam beş kişi ile düştüğü açıklandı.